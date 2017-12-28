Летом "Реал" был готов заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро

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Летом "Реал" был готов заплатить за Мбаппе 100 миллионов евроЛетом текущего года мадридский "Реал" был готов заплатить за тогда еще форварда "Монако" Килиана Мбаппе 100 миллионов евро.

Как информирует El Confidencial, королевский клуб рассчитывал получить указанную сумму на приобретение 18-летнего нападающего с продажи своих игроков - Альваро Мораты, Данило и Хамеса Родригеса. Однако последовавший трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ серьезно повлиял на ценовую политику на рынке, что сделало невозможным переход футболиста за указанную сумму.

Напомним, летом ПСЖ предложил Мбаппе лучший контракт, нежели "Реал". | soccernews.ru

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