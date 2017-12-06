Летом "Реал" хотел обменять двух своих игроков на Азара и Куртуа

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Летом "Реал" хотел обменять двух своих игроков на Азара и КуртуаЛетом текущего года мадридский "Реал" намеревался совершить обмен игроками с лондонским "Челси", информирует Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб был готов отдать "аристократам" своих форварда Альваро Морату и полузащитника Хамеса Родригеса. В обратном же направлении "сливочные" рассчитывали получить голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара. Однако данное предложение не устроило "синих".

Напомним, зимой Перес будет готов серьезно потратиться, если "Реал" не выиграет у "Барселоны" в Эль Класико. | soccernews.ru

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