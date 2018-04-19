Летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель

Теги реал мадридбарселонафулхэмрайан сессеньон

Летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цельИнтерес к полузащитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону проявляют едва ли не все европейские топ-клубы, информирует испанская пресса.

Так, вслед за английскими грандами свои притязания на 17-летнего хавбека "дачников" обозначили мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Ожидается, что ближайшим летом за перспективного игрока, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, развернется настоящая война.

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за "Фулхэм".

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов