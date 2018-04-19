Летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель

Интерес к полузащитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону проявляют едва ли не все европейские топ-клубы, информирует испанская пресса.

Так, вслед за английскими грандами свои притязания на 17-летнего хавбека "дачников" обозначили мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Ожидается, что ближайшим летом за перспективного игрока, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, развернется настоящая война.

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за "Фулхэм".

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле. | soccernews.ru