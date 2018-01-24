Летом "Реал" и "Барселона" поборются за общую трансферную цель

Теги реал мадридреал сосьедадбарселонаиньиго мартинес

Летом "Реал" и "Барселона" поборются за общую трансферную цельМадридский "Реал" и каталонская "Барселона" продолжают интересоваться защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом.

Как информирует испанская пресса, вполне вероятно, что по окончанию текущего сезона оба гранда будут готовы предпринять попытки заполучить 26-летнего бека басков уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне". | soccernews.ru

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