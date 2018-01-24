Летом "Реал" и "Барселона" поборются за общую трансферную цель
Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" продолжают интересоваться защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом.
Как информирует испанская пресса, вполне вероятно, что по окончанию текущего сезона оба гранда будут готовы предпринять попытки заполучить 26-летнего бека басков уже следующим летом.
В нынешнем сезоне Мартинес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Реал Сосьедад".
Напомним, Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Каталонское дерби в Кубке Испании: "Барса" готовится взять реванш у "Эспаньола"
-
"Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании
-
Перестрелка на "Луи II": "Лион" выбивает "Монако" из Кубка Франции
-
"Арсенал" берет верх над "Челси" и шагает в финал Кубка Лиги
-
"Валенсия" обыгрывает по пенальти "Алавес" и выходит в полуфинал Кубка Испании
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" сделал щедрое предложение по защитнику "Наполи"
-
Слуцкий получил должность в структуре "Ростова"
-
ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака"
-
Гуаита заплатит "Хетафе" ради переезда в АПЛ
-
Агент Гомеса раскритиковал руководство "Милана"
-
Роналду откроет гостиницы в трёх мегаполисах
-
Мхитарян назвал Озила "королём ассистов"
-
"Уотфорд" может потерять своего ведущего полузащитника
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер хавбека "Интера"
-
ПСЖ готов расстаться с Ди Марией
-
Карвахаль: "Должны быть реалистами, у нас осталась только Лига Чемпионов"
-
Президент ПСЖ будет готов отпустить Неймара при одном условии
-
Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала"
-
"Спартак" подписал первого зимнего новичка
-
Бэйл отклонил предложение "Баварии"
-
"Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка
-
Фред сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Манчини поделился планами на игру против "Славии"
-
"Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека
-
"Реал" установил личный антирекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12