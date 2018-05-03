Летом "Реал" и "Барселона" поспорят за еще одного хавбека "Бетиса"

Ближайшим летом мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" поспорят за полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Как информирует испанская пресса, 22-летний хавбек "зелено-белых" входит в сферу интересов как королевского клуба, так и "сине-гранатовых". Оба испанских гранда планируют предпринять попытки подписать перспективного игрока по окончанию текущего сезона.

Отметим, что прошлым летом "Реал" опередил "Барселону" в гонке за другого хавбека "Бетиса" Дани Себальоса.

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