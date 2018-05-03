Летом "Реал" и "Барселона" поспорят за еще одного хавбека "Бетиса"

Теги фабиан руисбетисбарселонареал мадрид

Летом "Реал" и "Барселона" поспорят за еще одного хавбека "Бетиса"Ближайшим летом мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" поспорят за полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Как информирует испанская пресса, 22-летний хавбек "зелено-белых" входит в сферу интересов как королевского клуба, так и "сине-гранатовых". Оба испанских гранда планируют предпринять попытки подписать перспективного игрока по окончанию текущего сезона.

Отметим, что прошлым летом "Реал" опередил "Барселону" в гонке за другого хавбека "Бетиса" Дани Себальоса.

Не пропустите: "Реал" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов