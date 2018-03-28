Летом "Реал" и "Барселона" сойдутся в борьбе за пятерых футболистов

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Летом "Реал" и "Барселона" сойдутся в борьбе за пятерых футболистов

"Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целей, сообщает Express.

По сведениям издания, в сферу интересов обоих испанских топ-клубов входят: защитники Маттейс де Лигт ("Аякс"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), а также полузащитники Фабиан Руис ("Бетис"), Максим Лопес ("Марсель") и Набиль Фекир ("Лион").

Таким образом в летнее трансферное окно "Реал" и "Барселона" будут бороться не только на футбольном поле.

Не пропустите: Летом "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфера. | http://soccernews.ru

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