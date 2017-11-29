Летом "Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками

Следующим летом мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона королевский клуб с большей долей вероятности таки подпишет голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа. Однако "Юнайтед" не намерен так просто расставаться с ключевым игроком - в английском клубе рассматривают возможность обмена вратаря на вингера "сливочных" Гарета Бэйла.

Напомним, "Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро. | soccernews.ru