Летом "Реал" мог подписать трех топ-форвардов

Этим летом мадридский "Реал" мог заполучить в свои ряды трех топ-форвардов, информирует Diario Gol.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривал вариант с подписанием свободного агента Златана Ибрагимовича, который в итоге решил вернуться в английский "Манчестер Юнайтед", Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия" Дортмунд) и Роберта Левандовски ("Бавария"). Но главный тренер "сливочных" отказался от кандидатуры каждого из них.

Напомним, Мората рассказал, чего ему не хватало в "Реале". | soccernews.ru