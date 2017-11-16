Летом "Реал" может лишиться своего звездного трио BBC

Летом следующего года мадридский "Реал" может лишиться своего звездного трио BBC, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона стан "сливочных" могут покинуть Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду. Однако, если расставание с первыми двумя должно состояться по инициативе самого клуба, то уход португальца может произойти исключительно из-за желания футболиста.

Напомним, Мендеш от имени "Реала" провел переговоры с Деле Алли. | soccernews.ru