Летом "Реал" может одним подписанием навредить "Барселоне" и "Атлетико"

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием форварда земляков из "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, в королевском клубе всерьез задумались над приобретением 26-летнего форварда "матрасников". В пользу француза перед другими кандидатами на усиление своей атакующей мощи в стане "сливочных" называют более низкую его стоимость, которая равняется 100 миллионам евро, а также возможность этим трансфером "насолить" главным конкурентам - непосредственно "Атлетико" и каталонской "Барселоне", которая определила Гризманна своей главной трансферной целью на лето.

Напомним, Сампаоли рассказал о заинтересованности "Реала" в Икарди. | soccernews.ru