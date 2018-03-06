Летом "Реал" может подписать сразу двух ключевых игроков "Челси"

Ближайшим летом мадридский "Реал" может подписать сразу двух ключевых игроков лондонского "Челси", информирует Daily Mail.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать вингера "аристократов" Эдена Азара и их голкипера Тибо Куртуа. При этом сами футболисты намерены принять предложения "сливочных".

Напомним, "Реал" может расстаться с Марсело. | soccernews.ru