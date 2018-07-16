Летом "Реал" может покинуть еще один ключевой игрок

Этим летом мадридский "Реал" может покинуть еще один ключевой игрок, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что возможность ухода из королевского клуба рассматривает его ведущий полузащитник Тони Кроос. 28-летний хавбек имеет на руках выгодное предложение от "Манчестер Юнайтед", поэтому он всерьез оценивает перспективы своего переезда на "Олд Траффорд".

В прошлом сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился со стоимостью Ковачича. | soccernews.ru