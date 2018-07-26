Летом "Реал" может потратить на трансферы 500 миллионов евро

Текущим летом мадридский "Реал" может потратить на трансферы порядка 500 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Так, к уже приобретенным Винисиусу Жуниору, Альваро Одриосоле, Андрею Лунину и Родриго, на покупку которых было потрачено почти 130 миллионов евро, королевский клуб рассчитывает подписать двух игроков лондонского "Челси" - Эдена Азара и Тибо Куртуа, оцениваемых соответственно в 150-200 и 40 миллионов евро, нового форварда (еще порядка 80-ти миллионов евро), а также центрального полузащитника (примерно 70 миллионов евро).

Напомним, Бензема прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru