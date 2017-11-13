Летом "Реал" может предпринять попытки подписать Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Летом "Реал" может предпринять попытки подписать МбаппеВ летнее трансферное окно мадридский "Реал" может предпринять попытки подписать форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как информирует AS, королевский клуб рассчитывает воспользоваться проблемами парижан с соответствием правилам финансового Fair Play. В частности, если по окончанию текущего сезона "красно-синим" придется расстаться с одним из своих звездных игроков, королевский клуб будет готов сделать предложение по перспективному французу.

Напомним, из-за травм Бэйл не сыграл в 40 из 60-ти последних матчей "Реала". | soccernews.ru

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