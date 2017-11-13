Летом "Реал" может предпринять попытки подписать Мбаппе

В летнее трансферное окно мадридский "Реал" может предпринять попытки подписать форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как информирует AS, королевский клуб рассчитывает воспользоваться проблемами парижан с соответствием правилам финансового Fair Play. В частности, если по окончанию текущего сезона "красно-синим" придется расстаться с одним из своих звездных игроков, королевский клуб будет готов сделать предложение по перспективному французу.

Напомним, из-за травм Бэйл не сыграл в 40 из 60-ти последних матчей "Реала". | soccernews.ru