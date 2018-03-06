Летом "Реал" может продать Марсело

Теги бавария мюнхенреал мадриддавид алабамарсело

Летом "Реал" может продать МарселоБлижайшим летом мадридский "Реал" может продать своего защитника Марсело, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что будущее бразильца в королевском клубе во многом зависит от того, смогут ли "сливочные" по окончанию текущего сезона подписать бека мюнхенской "Баварии" Давида Алабу. Если трансфер австрийца состоится, "Реал" будет готов расстаться со своим вице-капитаном.

Напомним, Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал игрока ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Ура! реал прошел ПСЖ!!! Браво, Реал! И нет, нельзя отпускать Марсело!!!

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