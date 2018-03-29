Летом "Реал" может продать пятерых игроков основного состава

Теги реал мадридрафаэль варанискоматео ковачичтони кроосгарет бэйл

Летом "Реал" может продать пятерых игроков основного составаБлижайшим летом мадридский "Реал" может продать сразу пятерых игроков основного состава, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, почти наверняка по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинут полузащитники Иско и Матео Ковачич, а также вингер Гарет Бэйл. Также, в случае поступления выгодных предложений, королевский клуб может расстаться с защитником Рафаэлем Вараном и еще одним игроком средней линии Тони Кроосом.

Напомним, "Реал" готов перехватить у "Барселоны" Умтити. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов