Летом "Реал" может продать пятерых игроков основного состава
Ближайшим летом мадридский "Реал" может продать сразу пятерых игроков основного состава, информирует Daily Mail.
Так, по сведениям издания, почти наверняка по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинут полузащитники Иско и Матео Ковачич, а также вингер Гарет Бэйл. Также, в случае поступления выгодных предложений, королевский клуб может расстаться с защитником Рафаэлем Вараном и еще одним игроком средней линии Тони Кроосом.
Напомним, "Реал" готов перехватить у "Барселоны" Умтити. | soccernews.ru
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