Летом "Реал" может расстаться с Асенсио

Летом следующего года мадридский "Реал" может расстаться со своим вингером Марко Асенсио, информирует The Sun.

По сведениям издания, в королевском клубе уже начали терять веру в способность 21-летнего футболиста в будущем заменить Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Поэтому, если по окончанию текущего сезона "сливочным" удастся подписать форварда французского ПСЖ Неймара, в "Реале" рассмотрят вариант с продажей Асенсио.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" попытается купить Асенсио уже в январе. | soccernews.ru