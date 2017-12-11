Летом "Реал" может расстаться с Асенсио

Теги реал мадридмарко асенсиопсжнеймар

Летом "Реал" может расстаться с АсенсиоЛетом следующего года мадридский "Реал" может расстаться со своим вингером Марко Асенсио, информирует The Sun.

По сведениям издания, в королевском клубе уже начали терять веру в способность 21-летнего футболиста в будущем заменить Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Поэтому, если по окончанию текущего сезона "сливочным" удастся подписать форварда французского ПСЖ Неймара, в "Реале" рассмотрят вариант с продажей Асенсио.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" попытается купить Асенсио уже в январе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов