Летом "Реал" может расстаться с Модричем и Кроосом

Ближайшим летом мадридский "Реал" может расстаться со своими ключевыми полузащитниками - Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Как информирует испанская пресса, первый всерьез рассматривает вариант со своим возвращением в лондонский "Тоттенхэм", а второй имеет на руках выгодное в финансовом плане предложение от "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Реал" получил 90-миллионное предложение по Бензема. | soccernews.ru