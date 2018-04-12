Летом "Реал" может расстаться с Модричем и Кроосом

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Летом "Реал" может расстаться с Модричем и КроосомБлижайшим летом мадридский "Реал" может расстаться со своими ключевыми полузащитниками - Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Как информирует испанская пресса, первый всерьез рассматривает вариант со своим возвращением в лондонский "Тоттенхэм", а второй имеет на руках выгодное в финансовом плане предложение от "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Реал" получил 90-миллионное предложение по Бензема. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 32 71
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