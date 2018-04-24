Летом "Реал" может расстаться с тремя защитниками

Теги реал мадридхесус вальехотео эрнандесрафаэль варан

Летом "Реал" может расстаться с тремя защитникамиБлижайшим летом мадридский "Реал" может расстаться сразу с тремя своими защитниками, информирует испанская пресса.

Так, наверняка по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинут Хесус Вальехо и Тео Эрнандес, которые не смогли оправдать возложенных на них ожиданий. Еще одним игроком обороны "на выход" может стать Рафаэль Варан, однако окончательное решение по его будущему в клубе тренерский штаб "сливочных" еще не принял.

Напомним, на игру с "Баварией" в Мюнхен отправилось 24 игрока "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Никита Каз

Что они творят? Ребят, кто - нибудь ответьте, Тео вроед себя хорошо показывал, играл хорошо, это утка или реально продают? Или я не доглядел что - то, игры какие - то, Вальехо молодой, который раскроется еще, Варана можно на замену сохранить, им защитники нужны, они их продают...Вот Тео продадут, кто играть - то будет? Марсело один? Который в атаку убегает, а возвращаться забывает и с его фланга постоянно атаки...

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