Летом "Реал" может расстаться с тремя защитниками

Ближайшим летом мадридский "Реал" может расстаться сразу с тремя своими защитниками, информирует испанская пресса.

Так, наверняка по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинут Хесус Вальехо и Тео Эрнандес, которые не смогли оправдать возложенных на них ожиданий. Еще одним игроком обороны "на выход" может стать Рафаэль Варан, однако окончательное решение по его будущему в клубе тренерский штаб "сливочных" еще не принял.

Напомним, на игру с "Баварией" в Мюнхен отправилось 24 игрока "Реала". | soccernews.ru