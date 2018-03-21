Летом "Реал" может расстаться сразу с девятью игроками

Теги реал мадридискогарет бэйлкарим бензема

Летом "Реал" может расстаться сразу с девятью игрокамиБлижайшим летом мадридский "Реал" может расстаться сразу с девятью своими игроками, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, с большой долей вероятности "Сантьяго Бернабеу" покинут голкипер Кико Касилья, защитники Ашраф Хакими и Хесус Вальехо, полузащитники Дани Себальос и Маркос Льоренте, а также форвард Борха Майораль. Также высока доля вероятности того, что свои выступления за "сливочных" по окончанию текущего сезона завершат Карим Бензема, Иско и Гарет Бэйл.

Напомним, Зидан одобрил трансфер Левандовски. | soccernews.ru

комментарии
Олег

бэйла и иско продавать не стоит

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Фанат РМ

Бейл- суперигрок, думаю, Реалу не стоит его продавать, травмы бывают у всех, и никто от этого не застрахован! А у Бензима, может временно неудачная полоса, которая тоже бывает у всех игроков?!!

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