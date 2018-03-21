Летом "Реал" может расстаться сразу с девятью игроками

Ближайшим летом мадридский "Реал" может расстаться сразу с девятью своими игроками, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, с большой долей вероятности "Сантьяго Бернабеу" покинут голкипер Кико Касилья, защитники Ашраф Хакими и Хесус Вальехо, полузащитники Дани Себальос и Маркос Льоренте, а также форвард Борха Майораль. Также высока доля вероятности того, что свои выступления за "сливочных" по окончанию текущего сезона завершат Карим Бензема, Иско и Гарет Бэйл.

Напомним, Зидан одобрил трансфер Левандовски. | soccernews.ru