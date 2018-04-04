Летом "Реал" может сделать три громких приобретения

Как информирует испанская пресса ближайшим летом мадридский "Реал" может совершить три громких трансфера.

Так, королевский клуб рассчитывает приобрести вингера, голкипера и центрального защитника, которые могли бы сходу стать игроками основного состава. Кроме того, "сливочные" планируют подписать опорного полузащитника и форварда, которые могли бы стать заменами на этих позициях своим ведущим футболистам.

Напомним, Зидан провел переговоры с Роналду. | soccernews.ru