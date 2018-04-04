Летом "Реал" может сделать три громких приобретения

Теги реал мадрид

Летом "Реал" может сделать три громких приобретенияКак информирует испанская пресса ближайшим летом мадридский "Реал" может совершить три громких трансфера.

Так, королевский клуб рассчитывает приобрести вингера, голкипера и центрального защитника, которые могли бы сходу стать игроками основного состава. Кроме того, "сливочные" планируют подписать опорного полузащитника и форварда, которые могли бы стать заменами на этих позициях своим ведущим футболистам.

Напомним, Зидан провел переговоры с Роналду. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
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