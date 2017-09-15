Летом "Реал" намерен расстаться с двумя ведущими игроками, чтобы освободить место для звездных приобретений

Следующим летом мадридский "Реал" намерен расстаться с двумя своими ведущими игроками, чтобы освободить место для двух звездных приобретений.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес планирует на замену голкиперу Кейлору Навасу и форварду Кариму Бензема приобрести Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Эдена Азара ("Челси").

Напомним, Вернер выразил желание играть за "Реал". | soccernews.ru