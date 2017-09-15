Летом "Реал" намерен расстаться с двумя ведущими игроками, чтобы освободить место для звездных приобретений

Теги карим бенземакейлор навасреал мадридфлорентино пересэден азардавид де хеа

Летом "Реал" намерен расстаться с двумя ведущими игроками, чтобы освободить место для звездных приобретенийСледующим летом мадридский "Реал" намерен расстаться с двумя своими ведущими игроками, чтобы освободить место для двух звездных приобретений.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес планирует на замену голкиперу Кейлору Навасу и форварду Кариму Бензема приобрести Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Эдена Азара ("Челси").

Напомним, Вернер выразил желание играть за "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов