Летом "Реал" планировал провернуть мегасделку

Теги реал мадридкилиан мбаппеманчестер юнайтедкриштиану роналдумонако

Летом "Реал" планировал провернуть мегасделкуВ летнее трансферное окно мадридский "Реал" планировал провернуть мегасделку, информирует Sunday Times.

По сведениям издания, королевский клуб рассчитывал продать своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", а ему на замену приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе. Однако планы "сливочных" были нарушены 18-летним нападающим монегасков, который отдал предпочтение ПСЖ перед чемпионом Испании.

Напомним, "Реал" может подписать Алексиса Санчеса. | soccernews.ru

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