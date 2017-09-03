Летом "Реал" планировал провернуть мегасделку

В летнее трансферное окно мадридский "Реал" планировал провернуть мегасделку, информирует Sunday Times.

По сведениям издания, королевский клуб рассчитывал продать своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", а ему на замену приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе. Однако планы "сливочных" были нарушены 18-летним нападающим монегасков, который отдал предпочтение ПСЖ перед чемпионом Испании.

Напомним, "Реал" может подписать Алексиса Санчеса. | soccernews.ru