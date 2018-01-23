Летом "Реал" планирует приобрести двух вратарей

Следующим летом мадридский "Реал" планирует приобрести сразу двух вратарей, информирует Cadena Ser.

По сведениям источника, в королевском клубе рассчитывают подписать топового стража ворот и его дублера. На роль первого главными кандидатами называются Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"). Сменщиком же "первого номера" должен будет стать кто-то из молодых и перспективных голкиперов.

Напомним, "Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евро. | soccernews.ru