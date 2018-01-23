Летом "Реал" планирует приобрести двух вратарей

Теги реал мадриддавид де хеатибо куртуа

Летом "Реал" планирует приобрести двух вратарейСледующим летом мадридский "Реал" планирует приобрести сразу двух вратарей, информирует Cadena Ser.

По сведениям источника, в королевском клубе рассчитывают подписать топового стража ворот и его дублера. На роль первого главными кандидатами называются Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"). Сменщиком же "первого номера" должен будет стать кто-то из молодых и перспективных голкиперов.

Напомним, "Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евро. | soccernews.ru

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