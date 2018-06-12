Летом "Реал" планирует приобрести двух защитников

Теги реал мадридальваро одриосолахосе мария хименес

Летом "Реал" планирует приобрести двух защитниковЭтим летом мадридский "Реал" планирует укрепить свою линию обороны двумя игроками, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассчитывает подписать Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад") и Хосе Марию Хименеса ("Атлетико"). Трансфер первого оценивается в 40 миллионов евро, а второго - в 60 миллионов евро.

Напомним, Одриосолой также заинтересовался ПСЖ. | soccernews.ru

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