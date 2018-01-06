Летом "Реал" планирует совершить три подписания на сумму порядка 500 миллионов евро

Теги неймарэден азарреал мадридмауро икардиинтер миланчелсипсж

Летом "Реал" планирует совершить три подписания на сумму порядка 500 миллионов евроЛетом следующего года мадридский "Реал" планирует совершить три подписания на сумму порядка 500 миллионов евро.

Так, по сведениям laSextaDeportes, главными своими трансферными целями в королевском клубе определили вингера лондонского "Челси" Эдена Азара и форвардов Неймара (ПСЖ) и Мауро Икарди ("Интер"). Подписать всех троих "сливочные" намерены по окончанию текущего сезона. Эти трансферы могут обойтись чемпиону Испании примерно в полмиллиарда евро.

Напомним, "Реал" потерял Рамоса. | soccernews.ru

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