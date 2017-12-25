Летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛ

Летом следующего года мадридский "Реал" постарается подписать двух звезд из английской Премьер-Лиги, информирует le10sport.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона королевский клуб будет готов предпринять попытки перехватить ведущих игроков лондонского "Тоттенхэма" - полузащитника Деле Алли и форварда Харри Кейна. За обоих "сливочным" придется выложить порядка 300 миллионов евро.

Напомним, Икарди стал главной зимней трансферной целью "Реала". | soccernews.ru