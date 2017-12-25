Летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛ

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнделе алли

Летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛЛетом следующего года мадридский "Реал" постарается подписать двух звезд из английской Премьер-Лиги, информирует le10sport.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона королевский клуб будет готов предпринять попытки перехватить ведущих игроков лондонского "Тоттенхэма" - полузащитника Деле Алли и форварда Харри Кейна. За обоих "сливочным" придется выложить порядка 300 миллионов евро.

Напомним, Икарди стал главной зимней трансферной целью "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов