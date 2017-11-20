Летом "Реал" предпримет третью попытку подписать Де Хеа

Следующим летом мадридский "Реал" предпримет третью попытку подписать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

По информации испанской прессы, президент королевского клуба Флорентино Перес все еще считает 27-летнего вратаря "красных дьяволов" главным кандидатом на замену "стражу" ворот своей команды Кейлору Навасу, поэтому по окончанию текущего сезона он не пожалеет на его приобретение 70-ти миллионов евро.

Напомним, "Реал" вышел на контакт с Йоахимом Левом. | soccernews.ru