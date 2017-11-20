Летом "Реал" предпримет третью попытку подписать Де Хеа

Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтедфлорентино перескейлор навас

Летом "Реал" предпримет третью попытку подписать Де ХеаСледующим летом мадридский "Реал" предпримет третью попытку подписать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

По информации испанской прессы, президент королевского клуба Флорентино Перес все еще считает 27-летнего вратаря "красных дьяволов" главным кандидатом на замену "стражу" ворот своей команды Кейлору Навасу, поэтому по окончанию текущего сезона он не пожалеет на его приобретение 70-ти миллионов евро.

Напомним, "Реал" вышел на контакт с Йоахимом Левом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов