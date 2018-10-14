Летом "Реал" предпринимал попытку подписать новичка "Барселоны"

Минувшим летом мадридский "Реал" предпринимал попытку подписать новичка каталонской "Барселоны" Малкома, информирует Football Espana.

По сведениям источника, за 21-летнего вингера "сливочные" предлагали его бывшему клубу "Бордо" 15 миллионов евро. Однако жирондинцы посчитали это предложение не достойным бразильца. В итоге футболист перебрался на "Камп Ноу" за 41 миллион евро.

В текущем сезоне Малком принял участие в 2 матчах "Барселоны", сыграв в общей сложности 25 минут.

Напомним, "Реал" готов продать Бэйла. | soccernews.ru