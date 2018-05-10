Летом "Реал" расстанется минимум с шестью игроками

Ближайшим летом мадридский "Реал" расстанется минимум с шестью игроками, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "Сантьяго Бернабеу" покинут голкипер Кико Касилья, защитники Хесус Вальехо, Тео Эрнандес и Хакими Ашраф, а также полузащитники Маркос Льоренте и Дани Себальос.

Напомним, появилось фото тренировочной экипировки "Реала" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru