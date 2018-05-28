Летом "Реал" выделит рекордную для себя сумму на новые трансферы

Ближайшим летом мадридский "Реал" выделит рекордную для себя сумму на новые трансферы, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, президент королевского клуба Флорентино Перес может потратить на усиление состава своей команды 300 миллионов евро. При этом данная сумма вполне может вырасти за счет исходящих трансферов "сливочных".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на Неймара. | soccernews.ru