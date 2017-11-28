Летом Роналду покинет "Реал"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Летом Роналду покинет "Реал"Летом следующего года ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду покинет свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 32-летний форвард намерен сменить команду по причине того, что "сливочные" отказались сделать его самым высокооплачиваемым игроком планеты. Ввиду этого СМИ оценивают шансы на то, что по окончанию текущего сезона португалец сменит команду, существенно более высокими, нежели на то, что он останется в Мадриде.

Напомним, Зидан планирует в ближайших играть использовать на поле Бэйла, Бензема и Роналду одновременно.| soccernews.ru 

комментарии
Алекс

Ну можно в Китай податься ,там ему смогут отвалить и в 2 раза больше, или в эмираты на потеху шейхам)

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111111

И это Неймар на деньги ведётся?))))

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26 регион

псж

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Джонни

Там уже один такой невдолбенно высокооплачиваемый бегает! Думаешь, двоих потянут? ))

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Джонни

Хм... А есть команда, которая сразу же согласится сделать его самым высокооплачиваемым игроком планеты???

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Кванёк

Феклуша

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