Летом Роналду покинет "Реал"

Летом следующего года ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду покинет свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 32-летний форвард намерен сменить команду по причине того, что "сливочные" отказались сделать его самым высокооплачиваемым игроком планеты. Ввиду этого СМИ оценивают шансы на то, что по окончанию текущего сезона португалец сменит команду, существенно более высокими, нежели на то, что он останется в Мадриде.

Напомним, Зидан планирует в ближайших играть использовать на поле Бэйла, Бензема и Роналду одновременно.| soccernews.ru