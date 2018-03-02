Летом Ройс может перебраться в английский топ-клуб

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может перебраться в лондонский "Тоттенхэм", информирует The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" планируют предпринять попытки приобрести 28-летнего игрока "шмелей" по окончанию текущего сезона. В его подписании заинтересован лично главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне из-за травмы Ройс сыграл только в 5 матчах за "Боруссию", в них он забил 2 гола.

Напомним, беспроигрышная серия "Тоттенхэма" на "Уэмбли" достигла 13 матчей. | soccernews.ru