Летом Ройс планирует перебраться в Испанию

Теги марко ройсборуссия дортмундатлетико мадриддиего симеоне

Летом Ройс планирует перебраться в ИспаниюСледующим летом вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс планирует перебраться в Ла Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летний футболист желает продолжить карьеру в мадридском "Атлетико". Немец надеется на то, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне по окончанию текущего сезона возобновит свой интерес к нему, который он обозначал ранее.

Отметим, что сейчас Ройс находится в лазарете.

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