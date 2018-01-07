Летом Ройс планирует перебраться в Испанию
Следующим летом вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс планирует перебраться в Ла Лигу, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 28-летний футболист желает продолжить карьеру в мадридском "Атлетико". Немец надеется на то, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне по окончанию текущего сезона возобновит свой интерес к нему, который он обозначал ранее.
Отметим, что сейчас Ройс находится в лазарете.
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|М
|О
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|2
|Шальке
|17
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|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
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|17
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|Боруссия Менхенгладбах
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|7
|Хоффенхайм
|17
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|Айнтрахт Франкфурт
|17
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|Аугсбург
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|Герта
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|Ганновер 96
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|Вольфсбург
|17
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|Штутгарт
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