Летом "Рубин" расстанется с Караденизом и Навасом

Теги рубинсесар навасгекдениз карадениз

Летом "Рубин" расстанется с Караденизом и НавасомБлижайшим летом казанский "Рубин" расстанется со своими полузащитником Гекденизом Караденизом и защитником Сесаром Навасом.

Как информирует Бизнес online, у первого по окончанию текущего контракта истекает срок действия контракта с клубом, который стороны не планируют продлевать, а 38-летний испанец намерен завершить свою карьеру игрока.

Напомним, 28 японских журналистов посетили базу "Рубина". | soccernews.ru

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