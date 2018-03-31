Летом "Рубин" расстанется с Караденизом и Навасом
Ближайшим летом казанский "Рубин" расстанется со своими полузащитником Гекденизом Караденизом и защитником Сесаром Навасом.
Как информирует Бизнес online, у первого по окончанию текущего контракта истекает срок действия контракта с клубом, который стороны не планируют продлевать, а 38-летний испанец намерен завершить свою карьеру игрока.
Напомним, 28 японских журналистов посетили базу "Рубина". | soccernews.ru
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