Летом "Рубин" расстанется с Караденизом и Навасом

Ближайшим летом казанский "Рубин" расстанется со своими полузащитником Гекденизом Караденизом и защитником Сесаром Навасом.

Как информирует Бизнес online, у первого по окончанию текущего контракта истекает срок действия контракта с клубом, который стороны не планируют продлевать, а 38-летний испанец намерен завершить свою карьеру игрока.

Напомним, 28 японских журналистов посетили базу "Рубина". | soccernews.ru