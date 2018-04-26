Ближайшим летом с продажи своих игроков ПСЖ планирует заработать почти 100 миллионов евро, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона парижане намерены расстаться с полузащитником Гжегожом Крыховяком и вингерами Хесе Родригесом и Гонсалу Гедешем. За первого французский гранд рассчитывает получить 30 миллионов евро, за второго - 25 миллионов евро, а за третьего - 40 миллионов евро.

Напомним, пресса нашла подтверждение того, что Неймар останется в ПСЖ. | soccernews.ru