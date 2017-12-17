Летом Сауль может покинуть "Атлетико"

Теги атлетико мадридсауль ньигесантуан гризманн

Летом Сауль может покинуть "Атлетико"По окончанию текущего сезона полузащитник мадридского "АтлетикоСауль Ньигес может покинуть свой клуб.

Как информирует испанская пресса, 23-летний хавбек вполне будет готов сменить команду в летнее трансферное окно вслед за своим одноклубником Антуана Гризманна. По мнению Ньигеса, с уходом француза "матрасникам" будет трудно удерживаться на столь высоком уровне, поэтому он не исключает своего ухода из клуба.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Алавес". | soccernews.ru

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