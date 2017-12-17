Летом Сауль может покинуть "Атлетико"

По окончанию текущего сезона полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может покинуть свой клуб.

Как информирует испанская пресса, 23-летний хавбек вполне будет готов сменить команду в летнее трансферное окно вслед за своим одноклубником Антуана Гризманна. По мнению Ньигеса, с уходом француза "матрасникам" будет трудно удерживаться на столь высоком уровне, поэтому он не исключает своего ухода из клуба.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Алавес". | soccernews.ru