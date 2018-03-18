Летом "Шахтер" могут покинуть сразу три ключевых игрока

Теги шахтер донецктайсонфредбернардсампдория

Летом "Шахтер" могут покинуть сразу три ключевых игрокаБлижайшим летом донецкий "Шахтер" могут покинуть сразу три ключевых игрока, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, помимо Бернарда, у которого истекает срок действия контракта с клубом, и Фреда, в подписании которого заинтересованы несколько европейских топ-клубов, покинуть "горняков" также может вингер Тайсон. В подписании 30-летнего бразильца заинтересована "Сампдория". Ожидается, что генуэзский клуб готов будет заплатить за него 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тайсон забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за "Шахтер". | soccernews.ru

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