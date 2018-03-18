Летом "Шахтер" могут покинуть сразу три ключевых игрока

Ближайшим летом донецкий "Шахтер" могут покинуть сразу три ключевых игрока, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, помимо Бернарда, у которого истекает срок действия контракта с клубом, и Фреда, в подписании которого заинтересованы несколько европейских топ-клубов, покинуть "горняков" также может вингер Тайсон. В подписании 30-летнего бразильца заинтересована "Сампдория". Ожидается, что генуэзский клуб готов будет заплатить за него 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тайсон забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за "Шахтер". | soccernews.ru