Летом состоится товарищеский матч между легендами "Реала" и "Челси"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес анонсировал матч легенд, который состоится 23 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

По его словам, на поле выйдут знаковые футболисты в истории "Реала" и "Челси".

Уже известно, что в матче примут участие Рауль, Роберто Карлос, Стив Макманаман, Альваро Арбелоа, Марсель Десайи, Эйдур Гудьонсен, Майкл Эссьен и Рикарду Карвалью.

Этот поединок будет благотворительным - вырученные деньги будут вложены в социальные проекты фонда королевского клуба.

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