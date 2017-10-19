Летом Тео Эрнандес был близок к переходу в "Барселону"

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Летом Тео Эрнандес был близок к переходу в "Барселону"Прошлым летом тогда еще защитник мадридского "Атлетико" Тео Эрнандес был близок к переходу в каталонскую "Барселону".

Как информирует El Mundo Deportivo, француз уже даже дал свое согласие спортивному директору "сине-гранатовых" Роберту Фернандесу. Однако позже к футболисту проявил интерес и "Реал", в который в итоге 20-летний бек перешел по совету своего агента.

Напомним, Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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