Летом "Тоттенхэм" может продать Алли

Следующим летом лондонский "Тоттенхэм" может продать своего ведущего полузащитника Деле Алли.

Об этом, как информирует goal.com, сообщил бывший игрок "шпор" Джермейн Дженас. В частности, он заявил, что 21-летний хавбек, в отличие от форварда команды Харри Кейна, не является незаменимой фигурой в своей команде, поэтому вполне возможно, что по окончанию текущего сезона "Тоттенхэм" будет готов с ним расстаться за солидную компенсацию.

Напомним, "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Почеттино. | soccernews.ru