Летом "Тоттенхэм" может продать Алли

Теги тоттенхэмделе аллиджермейн дженас

Летом "Тоттенхэм" может продать АллиСледующим летом лондонский "Тоттенхэм" может продать своего ведущего полузащитника Деле Алли.

Об этом, как информирует goal.com, сообщил бывший игрок "шпор" Джермейн Дженас. В частности, он заявил, что 21-летний хавбек, в отличие от форварда команды Харри Кейна, не является незаменимой фигурой в своей команде, поэтому вполне возможно, что по окончанию текущего сезона "Тоттенхэм" будет готов с ним расстаться за солидную компенсацию.

Напомним, "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Почеттино. | soccernews.ru

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