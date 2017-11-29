Летом "Тоттенхэм" рискует потерять трех своих звезд

Следующим летом лондонский "Тоттенхэм" рискует потерять трех своих звезд, информирует fichajes.com.

По сведениям издания, будущее полузащитников "шпор" Кристиана Эриксена и Деле Алли, а также форварда Харри Кейна во многом зависит от того, как выступит команда в текущем сезоне. Так, если "Тоттенхэм" не сможет занять место в четверке АПЛ и квалифицироваться в Лигу Чемпионов, с большой долей вероятности указанное трио покинет Лондон.

Напомним, "Тоттенхэм" в текущем сезоне потерпел столько же поражений, сколько за весь прошлый сезон. | soccernews.ru