Летом у Гризманна появится дополнительная мотивация для смены клубной прописки

Ближайшим летом у форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна появится дополнительная мотивация для смены команды.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, по окончанию текущего сезона оклад 26-летнего нападающего в клубе будет снижен. Обусловлено это соглашением, которое было достигнуто между французом и "матрасниками", которые прошлым летом в связи с трансферным баном предпринимали все возможные шаги для удержания своего ведущего бомбардира. Таким образом, руководство "Атлетико" пошло на увеличение зарплаты игрока на один сезон до 15-ти миллионов евро.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Локомотива". | soccernews.ru