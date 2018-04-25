Летом Вальверде намерен расстаться с четырьмя игроками

Ближайшим летом главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с четырьмя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, по решению наставника "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона "Камп Ноу" должны будут покинуть защитники Алейш Видаль, Люка Динь и Йерри Мина, а также полузащитник Андре Гомеш.

Напомним, "Барселона" нашла замену Пике в Англии. | soccernews.ru