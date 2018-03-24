Летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны"

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Летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны"Ближайшим летом главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с пятью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" будут готовы выслушать предложения по защитникам Люке Диню и Алейшу Видалю, полузащитникам Андре Гомешу и Денису Суаресу, а также форварду Пако Алькасеру.

Напомним, Джастин Клюйверт мечтает играть за "Барселону". | soccernews.ru

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