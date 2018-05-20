Летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны"Ближайшим летом главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с пятью игроками своей команды.

Так, по сведениям sport.es, в новом сезоне наставник "сине-гранатовых" не видит на "Камп Ноу" защитников Йерри Мину и Алейша Видаля, полузащитников Андре Гомеша и Дениса Суареса, а также форварда Пако Алькасера.

Напомним, Вальверде заинтересован в подписании вингера "Вильярреала". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Одни и те же фамилии.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов