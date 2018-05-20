Летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны"

Ближайшим летом главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с пятью игроками своей команды.

Так, по сведениям sport.es, в новом сезоне наставник "сине-гранатовых" не видит на "Камп Ноу" защитников Йерри Мину и Алейша Видаля, полузащитников Андре Гомеша и Дениса Суареса, а также форварда Пако Алькасера.

Напомним, Вальверде заинтересован в подписании вингера "Вильярреала". | soccernews.ru