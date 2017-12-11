Летом Вальверде планирует подписать в "Барселону" трех игроков

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Летом Вальверде планирует подписать в "Барселону" трех игроковЛетом следующего года главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует подписать в свою команду минимум трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в центр обороны наставник "сине-гранатовых" хотел бы приобрести Эмерика Ляпорта ("Атлетик") или Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад"), на правый фланг защиты - Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад"), а середину поля укрепить Карлосом Солером ("Валенсия").

Напомним, "Барселона" определилась по трансферу Йерри Мины. | soccernews.ru

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