Летом Вальверде планирует подписать в "Барселону" трех игроков

Летом следующего года главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует подписать в свою команду минимум трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в центр обороны наставник "сине-гранатовых" хотел бы приобрести Эмерика Ляпорта ("Атлетик") или Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад"), на правый фланг защиты - Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад"), а середину поля укрепить Карлосом Солером ("Валенсия").

Напомним, "Барселона" определилась по трансферу Йерри Мины. | soccernews.ru