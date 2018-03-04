Летом Вальверде планирует расстаться с четырьмя игроками "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердеандре гомешлюка диньалейш видальденис суарес

Летом Вальверде планирует расстаться с четырьмя игроками "Барселоны"По окончанию текущего сезона главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует расстаться с четырьмя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом по указанию наставника "сине-гранатовых" покинуть "Камп Ноу" могут защитники Люка Динь и Алейш Видаль, а также полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов