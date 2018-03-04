Летом Вальверде планирует расстаться с четырьмя игроками "Барселоны"

По окончанию текущего сезона главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует расстаться с четырьмя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом по указанию наставника "сине-гранатовых" покинуть "Камп Ноу" могут защитники Люка Динь и Алейш Видаль, а также полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико". | soccernews.ru