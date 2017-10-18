Летом вместо Неймара ПСЖ планировал подписать Роналду

Теги псжкриштиану роналдубарселонанеймарреал мадрид

Летом вместо Неймара ПСЖ планировал подписать РоналдуПрошлым летом французский ПСЖ мог подписать ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует le10sport, изначально парижане планировали приобрести именно португальского форварда королевского клуба, однако в итоге, когда появился вариант с покупкой вингера каталонской "Барселоны" Неймара, клуб решил остановиться на кандидатуре бразильца.

Напомним, Роналду вышел на третье место по количеству сыгранных матчей в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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