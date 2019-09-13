Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро

Теги трансферы

Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро

ФИФА подвела статистические итоги летнего трансферного окна 2019 года.

Всего в период с 1 июня по 2 сентября все клубы мира оформили 8935 сделок.

На покупки и аренды было потрачено 5,79 миллиардов евро. Почти 76 процентов от этой суммы - траты команд из топ-5 лиг Европы.

Если сравнить показатели с прошлым годом, то количество трансферов увеличилось на 4,8 процентов, а оборот денег - на 9 процентов.

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